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محافظة الجيزة تبدأ تنفيذ كوبرى للسيارات أعلى مزلقان المرازيق

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة إنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان (المرازيق- طريق الثلاجة)، بمركز ومدينة البدرشين، وهو ما يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة المنفذة لأعمال، بتنفيذ غلق كلى لطريق الثلاجة فى الإتجاهين أمام المزلقان بدءاً من اليوم ولمدة 6 أشهر.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الدولة لإلغاء مزلقانات خطوط السكة الحديد والحد من حوادث السير، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن الكوبرى من المقرر أن يحقق الربط بين طريق الثلاجة وطريق المريوطية - مصر أسيوط الزراعى.

ولفت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة استحدثت تحويلة مرورية لتسهيل حركة المرور بمحيط منطقة الأعمال والتى جاءت كالتالي :-

القادم من طريق المريوطية وطريق مصر أسيوط الزراعى باتجاه طريق الثلاجة مروراً بمزلقان المرازيق ذهاباً وإياباً، يسلك طريق (الدكمى) والذى يبعد عن طريق الثلاجة بـ 1,5 كم.

وأكد محافظ الجيزة علي مسئولى الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو توفير وسائل الأمن الصناعى والمساعدات الفنية والإرشادية بالتنسيق مع الشركة المنفذة إلي جانب تعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد المواطنين للإتجاهات الجديدة.

كما تهيب محافظة الجيزة بالمواطنين ضرورة الإلتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية لتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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