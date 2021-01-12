شكرا لقرائتكم خبر عن معهد السكة الحديد يحكى تاريخ قطارات مصر والعالم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت هيئة السكة الحديد بإعادة افتتاح متحف الهيئة فى مارس 2016 ليضم مجموعة من التحف التاريخية تحكى تاريخ الهيئة، ويقدم الخليج 365 فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا المتحف وأهم مقتنياته خلال التقرير التالى:

1- تم إنشاء المتحف فى26 أكتوبر 1932 وافتتح لاستقبال الزوار فى 15 يناير 1933 فى ميدان رمسيس.

2- المتحف يحكى قصة القطارات فى مصر.

3- يضم المتحف بين جدرانه ما يقرب من سبعمائة نموذج ومعروض، ومجموعة من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطور النقل والسكك الحديدية.

4- يعتبر المتحف معهدا فنيا تاريخيا يحتوى على البحوث والدراسات لأقصى ما يمكن الالمام به من وسائل النقل فى العصر الحديث والعصور الماضية.

5- بالمتحف عدة أقسام فنية منها ما يعرض وسائل النقل فى فجر التاريخ وخاصة عند قدماء المصريين فهناك نموذج مجسم يبين كيف كان الفراعنة ينقلون تمثالا يزن ستين طنا على زحافه بنظام هندسى، وهناك نماذج تبين وسائل المواصلات والنقل فى عهد الأغريق والرومان وأخرى للنقل البسيط الذى كان يعتمد فيه على قوة الإنسان والحيوان.

6- يعرض المتحف مجموعة كبيرة من النماذج تشرح تطورات القاطرات الأولى فى العالم ومصر.

7- يعرض تاريخ أول فكرة لقاطرات ظهرت فى العالم عام 1783، وأخرى لأول قاطرة سارت بمصر عام 1854، وثالثة بالحجم الطبيعى متطورة إلى شطرين تبين جميع الأجزاء الداخلية للقاطرة التى تخفى على الرائى ثم طائفه كبيرة من النماذج للقاطرات والعربات والصالونات الخاصة المختلفة قديمها وحديثها التى تبين تطور السكك الحديدية المصرية منذ إنشائها سنة 1854 حتى أحدث قاطرات الديزل الكهربائى.

8- يعرض مجموعة من أجهزة الإشارات القدمية والحديثة توضح كيف كانت القاطرات توجه قديما بواسطة يد الإنسان وكيف تطورت فأصبحت آلية توجه القاطرات فى سيرها إلى مختلف الخطوط وتجنبها الحوادث والأخطار ثم خطت فى تطورها حتى اصبحت اشارات كهربائية.

9- يعرض نماذجا وصورا لمجموعة من المحطات القديمة والحديثة وأخرى لبعض أنواع كبارى السكك الحديدية منها الثابت ومنها المتحرك تبين دقائق بنائها وتطورها وتاريخها.

10- يضم المتحف مكتبة تحوى عددا كبيرا من المجلدات والكتب التاريخية والفنية والإحصائية عن النقل والسكك الحديدية فى مصر والخارج.