شكرا لقرائتكم خبر عن قصة منطقة آثار بنى حسن الأثرية.. تضم 39 مقبرة من عصر الدولة الوسطى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة السياحة والآثار على تطوير منطقة بني حسن الأثرية بمحافظة المينا، وذلك بالتعاون مع المعهد الهولندي بالقاهرة.

وتعتبر منطقة آثار بني حسن الأثرية من أهم المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، حيث تضم 39 مقبرة من عصر الدولة الوسطى مفتوح منها للزيارة 4 مقابر، تظهر بهم الرسوم الجدارية لمناظر الحياة اليومية والألعاب الرياضية والرقصات الاكروباتية والإيقاعية، وكذلك مناظر للصناعات كصناعة النسيج والذهب، والصيد والطب الرياضى والطب البيطري.

أما متحف المنيا فهو يقع في موقع متميز ويطل على مشهد خلاب للنيل ويعد أيقونة للمحافظة، فهو يضم ممشى داخلي يطل على النيل بمساحة ١٠.٠٠٠م تقريباً، وعدد ٤ مراسي بمستويات مختلفة، وبحيرات صناعية بمساحة ٥٠٠٠ م٢، كما تبلغ المساحات الخضراء به ٧٠.٠٠٠ م٢، ويحتوي على منطقة خدمات تتكون من مركز للمؤتمرات وسينما ومسرح، ومكتبة، ومبنى للبازارات يضم من ١٩ بازار على مساحة ٢٠٠٠ م٢، وكافيتريا تتوسط المتحف بمساحة ١٥٠٠ م٢، وجراج بمساحة ٣٥٠٠ م٢.

ويتضمن مشروع التطوير عمل ووضع عدد من اللوحات التفسيرية والإرشادية عن الموقع والآثار الموجودة به ومسار الزيارة وضوابط السلامة الصحية المطبقة وغيرها من المعلومات المفيدة للزائر، بالإضافة إلى توفير كافيتريا ودورات للمياه ذاتية التنظيف. كما سيتم تجهيز وطبع مطويات عن الموقع باللغات المختلفة وغيرها من الوسائل الخدمية التي تعمل على تحسين تجربة الزائرين.

ويعتبر تطوير منطقة بني حسن الأثرية من المرحلة الثانية من مشروع التعاون بين الوزارة والمعهد الهولندي؛ حيث شملت المرحلة الأولى تدريب عدد من الأثريين على الأسلوب العلمي الأمثل والمتبع لإدارة وتطوير الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية على يد خبراء بالمجال من هولندا. كما تم تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المواقع الأثرية لدراسة الوضع الراهن لتلك المواقع ووضع مقترحات لتطويرها، وقد وقع الاختيار على منطقة بني حسن الأثرية لتطبيق الجزء العملي من المشروع. كما سوف يتم تحرير وطبع ونشر كتاب عن أساسيات إدارة المواقع الأثرية باللغتين العربية والإنجليزية.

ويتم حاليًا العمل على استغلال منطقة متحف المنيا من البازارت والكافتيريات والممشى والساحات الفارغة الممتدة على طول نهر النيل، لتقديم الخدمات السياحية للزائرين لكي تكون تجربتهم ممتعة وثرية بالمعلومات عن الحضارة المصرية العريقة، وذلك في إطار دمج السياحة الثقافية بالترفيهية.