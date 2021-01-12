شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الثانوى تحدد الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة طلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المدارس الثانوية الأوراق المطلوبة لتحرير وتسجيل استمارة طلاب الثانوية العامة استعدادا للامتحانات، موضحة أنه يتطلب أن يقدم الطالب شهادة ميلاد جديدة ووصل مصاريف المدرسة 500 جنيه و4 صور من الإيصال، إضافة إلى وصل تأمين التابلت "100" جنيه و4 صور من ايصال الدفع وصل استمارة ثانوية عامة 202 جنيه و4 صور شخصية خلفية بيضاء وصورة بطاقة ولى الأمر وعمل استمارة إلكترونية بالإيميل الموحد وحفظها وستقوم المدارس بطباعتها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/home/index

وأوضحت الوزارة ، أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأشارت أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية

https://moe-complains.emis.gov.eg

والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.

جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).