شكرا لقرائتكم خبر عن "حكايات فردوس وسماحة".. أحدث إصدارات وزارة الأوقاف "بنظام الكوميكس" للنشء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت كل من وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة العدد الرابع من سلسلة "رؤية" للنشء : "حكايات فردوس وسماحة" من إعداد ياسمين مجدي ورسوم أحمد جعيصة , والإخراج الفني إيمان حامد، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعي المستنير لجميع شرائح المجتمع , وبعد نجاح لسلسلة “رؤية” للفكر المستنير و "رؤية" المترجمة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن العدد قدم له الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقدمة جاء فيها:

"اهتماما منا بثقافة الطفل , وتكوين شخصيته , وغرس القيم الإيجابية في نفوس أبنائنا وبناتنا , ولفت أنظارهم إلى الابتعاد عن القيم السلبية في أسلوب سهل مُيسّر ومشوق , عملنا على تنويع ما نقدمه في سلسلة "رؤية" للنشء , لتناسب مع اتجاهاتهم وميولهم المختلفة , وليجد كل منهم فيه ما يشبع رغباته الثقافية .

ويركز العدد في أسلوب أقرب ما يكون إلى طريقة القصص على جملة من المعارف والقيم , مثل : حب القراءة , وصلة الرحم , وعدم الإسراف , وغيرها من القيم بطريقة غير مباشرة تتسلل تسللا من خلال طريقة القص , إضافة إلى ما يهدف إليه الكتاب من تنمية مهاراتهم اللغوية ومعارفهم العامة".

وكانت وزارة الأوقاف أصدرت التعاون مع وزارة الثقافة، أول عددين من سلسلة “رؤية” للنشء، حيث كان الكتاب "بين الحقيقة والخيال” من إعداد ياسمين مجدي ورسوم أحمد جعيصة، وتناولت الكاتبة موضوعات :

رحلة في الثقب الأسود لاستعادة الأشياء المفقودة.

ماريو وثقب الأوزون .

حكاية بنت تحولت إلى حجرة .

كرسي الطبيب يسافر إلى كل مكان .

إنه فيروس تاجي ولكنه ليس ملكًا .

سر العائلة لكي تبقى دافئة.

مع القراصنة .. براد الشاي على شكل جمجمة .

الرمال المتحركة .

أسلحة النباتات تواجه العابثين الذين يقطفونها في كل حين.

الأرماديللو .

مغامرة غبارة .

أما الكتاب الثاني فهو "فكرة في كتاب" من إعداد انتصار عبد المنعم.



































