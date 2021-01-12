شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن استمرار طرح كمامات القماش على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كمامات القماش بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع لطرحها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه للكمامة بعدما أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية، والحد من انتشار فيروس كورونا، ويتم صرف كمامة قماش واحدة فقط إجبارية شهريا على البطاقات التموينية، التى تتضمن 3 افراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريا للبطاقات المتضمنة فردين فأقل.

وتقوم الشركات المنتجة لكمامات القماش، بتوريد الكمامات بألوان مختلفة لشركات الجملة التابعة للوزارة، وذلك لتوزيعها على بقالى التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية، تمهيدا لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر يتراوح بين 6 و8.5 جنيه، على حسب نوعية الكمامات، فى إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية، من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد.