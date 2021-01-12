شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى للسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع رؤساء شركات إنتاج السكر لاستعراض المساحات المنزرعة بالمحاصيل السكرية ونتائج الإنتاج المتوقعة للموسم 2021، وطبقاً لبيانات مجلس المحاصيل السكرية فإن المساحات المنزرعة للموسم الحالى من القصب هى 332 ألف فدان قصب ومتوقع أن تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية بإنتاج حوالى مليون طن سكر ابيض بينما وصلت المساحات المنزرعة هذا العام من محصول البنجر 640 ألف فدان بزيادة 119 ألف فدان عن العام الماضي ومتوقع إنتاج حوالى 1 مليون و700 ألف طن سكر من البنجر الموسم الحالى.

وأشار المصيلحى إلى أن الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع السكر مؤخراً تدل على أهمية وجاذبية هذا القطاع الحيوي وتشجيع الدولة لتوطين استثمارات حقيقية قائمة على عملية إنتاجية متكاملة تبدأ من استصلاح الأراضي والزراعة والإنتاج والتوزيع فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وكذا الفرص التصديرية الواعدة للسكر المصري.

وتسعى الحكومة جاهدة للحفاظ على مقدرات هذه الصناعة الوطنية واتخاذ كافة السبل لتذليل كافة التحديات التي تقابل هذه الصناعة.