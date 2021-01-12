شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تحذر من رياح الأربعاء والخميس وتنصح كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية بعدم الخروج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة البيئة أنه من المنتظر أن تنشط الرياح على غرب البلاد، غدا وبعد غد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتتقدم تدريجيا حتى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق شمال الصعيد.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يؤثر سلبًا على جودة الهواء، مضيفة انه في حالة سقوط الأمطار يرتفع مؤشر جودة الهواء ويخفف من حدة الأزمة، وذلك استنادًا إلى التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، تتابع مؤشرات جودة الهواء بشكل مستمر، والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.

ونصحت الوزيرة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية بتجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة، لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وأكدت أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أوالتواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.