شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للصرف تصلح كسر ماسورة مياه فى البراجيل.. استجابة لـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المركز الإعلامى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ردا على شكوى أرسلت من القارئ إيهاب سلامة لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع تحت عنوان " قارئ يشكو غرق الشورع بالصرف الصحى واختلاطها بمياه الشرب فى البراجيل بمحافظة الجيزة" جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أفادت أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين وجود كسر بماسورة المياه، وتم الإصلاح وأزيلت أسباب الشكوى.

كان القارئ إيهاب سلامة شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى ”الخليج 365” يتضرر فيها غرق شارع عبد العزيز أبو شافعي امتداد شارع عبدالكريم شعبان قرية البراحيل مركز أوسيم محافظة الجيزة بمياه الصرف الصحى، والتي تعمل على عرقلة حركة المرور، فضلاً عن تسربها واختلاطها بمياه الشرب، مطالبًا بضرورة العمل على تجفيف الشوارع من مياه الصرف.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكأوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة وألفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة وأحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكأوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365