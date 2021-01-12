شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التقلبات الجوية حتى الخميس المقبل × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتنبأ هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



وتشير توقعات خبراء الطقس إلى حدوث تقلبات جوية ملموسة نرصدها فى التقرير التالى:

1- ارتفاع الحرارة اليوم الثلاثاء لتتخطى معدلاتها بحوالى 10 درجات مئوية مع طقس يميل للحرارة بالنسبة لفصل الشتاء .

2- تحسن الأوضاع نسبيًا بالنسبة لحالة الضباب التى تتعرض لها المحافظات من اليوم الثلاثاء .

3- انخفاض الرطوبة يساهم فى انخفاض الشبورة بإعتباره أحد مكونات الضباب الهامة،بالاضافة لاتجاه الضغط الجوي نحو الانخفاض، وتزايد سرعة الرياح تدريجيًا .

4- انخفاض درجات الحرارة بداية من الأربعاء على أن يكون ملموسا يومى الخميس والجمعة مع امتداده نحو مختلف قطاعات الجمهورية .

5- من المنتظر أن انخفض درجات الحرارة بقيم من 7-10 درجات مئوية مقارنة بطقس اليوم.

6- تنشط الرياح على مناطق شمال ووسط الجمهورية مع اثارة للرمال اعتبارًا من الاربعاء.

7- نشاط الرياح يعمل على زيادة الشعور ببرودة الطقس، خاصةً ان ذلك يحدث بعد فترة طويلة من الاستقرار والحرارة المرتفعة عن معدلاتها.

8- من المتوقع أن تعود الأمطار بعد غياب وذلك اعتبارا من مساء الأربعاء وصباح الخميس تمتد تدريجيا لتشمل مدن الساحل الشمالى وأجزاء من الدلتا.