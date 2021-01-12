شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية وينتخبون هيئة المكتب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النواب 2021، في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم، الثلاثاء، جلسته الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشى باعتبارها أكبر الأعضاء سنا وبمعاونة النائبين فاطمة سليم وأبانوب عزت باعتبارهما أصغر الأعضاء سنا، ويتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم تبدأ رئيس الجلسة بأداء السمين الدستورية، يعقبها أصغر عضوين الموجودين بجانبها على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس أداء اليمين الدستورية.

وبعد أداء كافة الأعضاء لليمين الدستورية تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى، على أن تبدأ بعدها إجراءات انتخاب وكيلى المجلس من بين المترشحين لهذا المنصب.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.