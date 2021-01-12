شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن ضوابط صرف التعويض التأمينى لتابلت المرحلة الثانوية وقيمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن إجراءات صرف التعويض التأميني لأعطال تابلت طلاب المرحلة الثانوية، الناتجة عن أخطاء الاستخدام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الأعطال التى يتطلب إصلاحها من شركة سامسونج، بتكلفة مادية تتراوح ما بين 1600 إلى 2500 جنيه لتغيير بوردة جهاز التابلت الواحد، وعلى أولياء الأمور سداد التكلفة المطلوبة لمراكز الخدمة من شركة سامسونج، وإصلاح الأجهزة ثم إحضار المستندات اللازمة بديوان عام الوزارة، موضحة أنه على المدارس توجيه أولياء الأمور بشأن سداد المبالغ المستحقة.

‏وحددت وزارة التربية والتعليم المستندات المطلوبة على رأسها، أصل التقرير الفني الصادر من مركز الخدمة وأصل الفاتورة الصادرة من مركز الخدمة وصورة طبق الأصل من إقرار استلام التابلت من المدرسة، وصورة ايصالات سداد قيمة التأمين على التابلت، وإثبات قيد حديث من المدرسة، وصورة إيصال سداد ‏المصروفات الدراسية، وصورة بطاقة ولي الأمر وصورة البطاقة أو صورة من شهادة الميلاد، حتى تستطيع الوزارة صرف التعويض التأميني لولي الأمر بنسبة 95% من القيمة المسجلة لمراكز الخدمة.