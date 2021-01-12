شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق العلمين الصحراوى بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، طريق العلمين الصحراوى لوجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع أى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية.

وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

كانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.