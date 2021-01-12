شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بعد دعوة رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد الدور الأول من الفصل التشريعى الثانى، وسط إجراءات احترازية مشددة فى مواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقود النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت.

ونستعرض إجراءات الجلسة الافتتاحية..

- يترأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا وهى النائبة فريدة الشوباشى.

- يعاون رئيس الجلسة الافتتاحية فى إجراءاتها أصغر عضوين منهم النائبين فاطمة أحمد وأبانوب عزت.

- يقرأ رئيس الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

- يؤدى الأعضاء الجدد فى البرلمان اليمين الدستورية.

- يبدأ بأداء هذه اليمين الرئيس الأكبر سنًا والعضوان المعاونان ثم باقى الأعضاء

- يلتزم كل عضو فى مجلس بأداء اليمين وفقًا لنصه دون تعديل أو إضافة.

- عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية يتم انتخاب الرئيس والوكيلين.