شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على ترددات قنوات مدرستنا ومصر التعليمية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت القنوات التعليمية عن الترددات الجديدة لعام 2021 ، وهي قنوات مدرستنا التعليمية 1و2، وقنوات مصر التعليمية 1 و2021 و القناة التعليمية المصرية ، وذلك بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بتأجيل مواعيد الامتحانات لحين انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول.

وكان وزير التعليم قرر استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعلم عن بعد اعتبارًا من يوم السبت 2 يناير 2021 الماضي وحتى يوم 16 يناير، وهو موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول.

تردد قناة مدرستنا 1 و تردد قناة مدرستنا 2 :

قناة مدرستنا 1 || القمر الصناعي: النايل سات -- تردد القناة مدرستنا: 12303-- الاستقطاب: أفقي -- معدل الترميز: 27500 -- معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

وتبث القناة برامجها للصفوف من الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية، وكذلك لجميع سنوات المرحلة الإعدادية، ويمكن معرفة جدول الأسبوع الثالث عشر لطلاب المرحلة الابتدائية بالضغط هــنــــا ، ولطلاب المرحلة الإعدادية بالضغط هــنــــــا .

قناة مدرستنا 2 || القمر الصناعي: النايل سات -- تردد: -12206- الاستقطاب: رأسي -- معدل ترميز: 27500 -- معامل تصحيح الخطأ ⅚ .

قنوات مصر التعليمية وهي قناة مصر التعليمية 2021 وقناة مصر التعليمية مباشر والقناة التعليمية المصرية 1 فالترددات الخاصة بها كما يلي:

قناة مصر التعليمية 2021 || القمر الصناعي: النايل سات -- تردد: 11747 -- الاستقطاب: رأسي -- معدل ترميز: 27500 -- معامل تصحيح الخطأ ⅚ -- اسم القناة على الرسيفير EDU1 .

قناة مصر التعليمية مباشر || القمر الصناعي: النايل سات -- تردد: 12380- الاستقطاب: أفقي -- معدل ترميز: 27500-- معامل تصحيح الخطأ ⅚ -- اسم القناة على الرسيفير EDU2، وتغطي البرامج التعليمية لطلبة المرحلة الابتدائية وأيضًا المرحلة الإعدادية .

قناة التعليمية المصرية 1 || القمر الصناعي: النايل سات -- تردد: 11757- الاستقطاب: أفقي -- معدل ترميز: 27500-- معامل تصحيح الخطأ ⅚ -- اسم القناة على الرسيفير EDU1، وتغطي البرامج التعليمية لطلبة المرحلة الثانوية والدبلومات الفنية والأزهرية.