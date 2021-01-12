شكرا لقرائتكم خبر عن «مقال اليوم» من عمرو الشوبكي: كيف نواجه إعلان إثيوبيا الصادم بالملء الثاني والبدء في بناء سد ثانٍ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مقال اليوم».. خدمة من بوابة «المصري اليوم» لإبراز أحد مقالات الرأي يوميًا لتسليط الضوء على مضمون المقال وأبرز ما ذكره الكاتب.

«المصري اليوم» تزخر بمجموعة من أبرز المفكرين والكُتاب والمُتخصصين، من بينهم عمرو الشوبكي، الذي سلط الضوء، في مقاله المعنون بـ«الملء الثانى؟» على تطورات سد النهضة وموقف أمريكا في ظل إدارة جو بايدن.

«الشوبكي» بدأ مقاله: «إعلانان صادمان أعلنتهما إثيوبيا مؤخرًا: الأول البدء فى بناء سد ثانٍ (أجما شاشا) فى إقليم أمهرة، يصل ارتفاعه إلى 45 مترًا ونصف المتر، بطول 371 مترًا، وطاقته التخزينية 55 مليون متر مكعب (نفس حصة مصر السنوية)، والثانى إعلان إثيوبيا عن بدء الملء الثانى لسد النهضة فى شهر يوليو المقبل، بما يعنى فى حال حدوثه، دون اتفاق مع مصر والسودان، انتصارًا كاملًا للإرادة الإثيوبية».

الكاتب تابع: «اللافت أن المفاوضات التى انطلقت، أمس الأول، بين الدول الثلاث لم تسفر كما هى العادة عن أى تقدم، رغم تمسك مصر بها، وهو أمر فى ذاته ليس ضارًا بشرط تبنى خطاب سياسى وإعلامى قوى (وربما تحريضى) يوضح للعالم المخاطر الجمة على 100 مليون مصرى من جراء الملء الثانى وتهديدهم بعطش مائى حقيقى، وهو ما لم يحدث إلا مرة واحدة فى كلمة وزير الخارجية أمام مجلس الأمن، العام الماضى».

واصل: «مسار المفاوضات يقوم نظريا على فكرة أن لإثيوبيا الحق فى بناء السد وفق تصور أن التنمية من حق إثيوبيا والحياة حق لمصر، فالتزمت إثيوبيا بالشق الأول ولم تحترم الشق الثانى، ودخلت مصر فى مفاوضات طوال العام الماضى واستكملتها بالمفاوضات السداسية التى جرت يوم الأحد الماضى ورعتها جنوب إفريقيا الرئيس الحالى للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى وانتهت كالعادة إلى لا شىء».

اختتم: «مطلوب من مصر تبنى خطاب سياسى وإعلامى خشن يفند كل المزاعم الإثيوبية الكاذبة».

لقراءة المقال كاملاً، اضغط هنا