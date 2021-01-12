شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنتهى من توفير التمويل لترميم كوبرى محمد على الأثرى بالقناطر الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أشرف دوريش مدير قناطر الدلتا، أنه سيتم البدء فى أعمال ترميم كوبرى محمد على "الاثرى" بالقناطر الخيرية، بعد تعرض أحد أجزائه للانهيار نتيجة حادث إرهابى فى 2015 بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الآثار.

وأضاف درويش فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن وزارة الرى ممثلة فى رى القناطر وفرت التمويل اللازم لأعمال الترميم وتقوم الوحدة الإنتاجية التابعة للمجلس الأعلى الآثار الإسلامية والقبطية بأعمال الترميم تحت إشراف المختصين من وزارة الآثار.

يشار إلى أن كوبرى محمد على بمدينة القناطر الخيرية يعد من أهم الكبارى الاثرية التى أنشأها محمد على حيث وضع حجر الاساس الكوبرى عام 1847 وافتتاحه بعدها بـ 20 عاما ليبقى شامخا على نهر النيل وشاهدا على الكثير من الأحداث التاريخية.

وانتهت الوزارة مؤخرا من عملية تطوير حديقة "عفلة " التى تربط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة وهى مقامة على مساحة 13 فدانا، حيث تم تنفيذ ممشى أهل مصر بتكلفة مليون و400 ألف بها، على غرار ما ينفذ فى محافظة القاهرة بهدف خدمة الزائرين والمنطقة.

وكلف وزير الموارد المائية والرى، بسرعة الانتهاء من تنفيذ عمليات التطوير ورفع كفاءة الحدائق التابعة للوزارة وتطوير واجهات النيل، علي غرار ما تم تنفيذه من حدائق ومتنزهات مثل حديقة عفلة وحديقة علوم الطفل وغيرها من الحدائق ذلك فى إطار تنفيذ سياسة الوزارة حيال تطوير ورفع كفاءة الحدائق التابعة لها.

وتتمتع حديقة عفلة بالقناطر الخيرية بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر، يصل عمرها إلى 200 عاماً " شجرة فيكس فيكتوريا" و"التين البنغالى" .