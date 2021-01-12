شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز تحويل السيارة بنظام حقن الغاز الإلكترونى، بالعديد من المميزات، منها تقليل استهلاك الغاز، حيث يتم من خلال هذا النظام ضخ الغاز فى توقيت معين وبكميات محسوبة، أما فى نظام التحويل العادى يتم ضخ الغاز باستمرار، كما يتيح نظام الحقن الإلكترونى، إمكانية أعلى فى ضبط السيارة على الغاز فى جميع ظروف التشغيل، مما يؤدي إلى رفع كفاءة تشغيل السيارة على الغاز، وتقليل تكاليف الصيانة، فضلا عن إمكانية رصد الأعطال من خلال نافذة برنامج الضبط .

وفيما يتعلق بتكلفة تحويل السيارة للغاز الطبيعي، تتراوح تكلفة التحويل بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير، وحوالى 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل، وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة، حيث أن التكلفة الفعلية لتحويل السيارة هى أكثر من ذلك بكثير، وتتحمله وزارة البترول، بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي .

تسهيلات في عمليات السداد الخاصة بعملية التحويل يتم تقديم تسهیلات للعملاء في سداد قيمة التحويل، وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط، حيث ان إجراءات التعاقد المتعلقة بعملية تقسيط قيمة التحويل يتم من خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث " كهرباء - غاز - مياه " .