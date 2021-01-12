شكرا لقرائتكم خبر عن الخيمة البرلمانية.. حل سحرى لتفادى تزاحم النواب أثناء حلف اليمين الدستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا من الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، على الإجراءات الاحترازية والوقائية، وضعت خطة محكمة، بما يضمن سلامة الأعضاء، حيث سيتم تقسيم النواب خلال أداء اليمين الدستورية، إذ من المقرر أن يحضر نواب الفردى الساعة 11، ونواب القائمة بحلول الثانية ظهرا.

وأقامت الأمانة العامة، خيمة انتظار مجهزة بكافة الإمكانيات فى ساحة المجلس، وستكون متصلة بشاشات بالقاعة الرئيسية، ستكون مخصصة لانتظار الأعضاء، فضلا عن القاعات الأخرى والبهو.

والأعضاء داخل القاعة يقسمون بترتيب أرقام عضويتهم، ثم القوائم ثم المعينين، ولا يلزم أن يتواجد كل الأعضاء فى التوقيت نفسه داخل القاعة، لذلك سيجرى إدخال الأعضاء من النظام الفردى ويتم رفع الجلسة ويخرجوا ويدخل الأعضاء من القائمة والمعينين.