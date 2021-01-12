شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تتلقى 201 ألف طلب تصالح وتحصل 1.8 مليار جنيه جدية تصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة الجيزة أنها تلقت 201 ألف طلب تصالح وتحصيل ما يقارب مليار و800 مليون جنيه رسوم جدية التصالح حتى الآن، تزامنا مع مد فترة التصالح حتى مارس القادم مع التسهيل فى تلقى الطلبات، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد على الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً، حتى الساعة السادسة مساء لحين انتهاء المدة المحددة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء تشجيعاً للمواطنين وتيسيرا عليهم.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لأعمال اللجان وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية.

كما شدد المحافظ علي الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية بأماكن تلقي الطلبات من المواطنين والتأكيد علي ضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد بين المواطنين وتنظيم الأدوار بما يكفل تحقيق معايير السلامة العامة بالإضافة إلى الاستمرار فى أعمال التطهير والرش الدورى لكافة المقار وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.