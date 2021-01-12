شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 35 طن مخلفات قمامة بالواحات.. وحملات نظافة بالعجوزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد مركز ومدينة الواحات أدخنة صادرة من صندوق قمامة بمنطقة مسجد سيد عيسى، ما أدى إلى روائح كريهة.

وانتقل رجال النظافة والتجميل وتم إطفاء وتبريد الأدخنة ورفع كفاة مخلفات القمامة، كما تم رفع مخلفات القمامة بشارع السور، ومدخل مدينة أمام حديقة الطفل، وتم رفع الأتربة على جانبي الطريق بطول 2 كم بالشارع الرئيسي.

وقامت فرق الانارة بتركيب 20 كشاف ليد بمنطقة مركز الدعوة وشارع محمد صالح واستكمال منطقة التعمير، كما تم وشد وتركيب 20 متر كابل إنارة وذلك بنطاق مدينة الباويطي.

وفي حي العجوزة تم استكمال رصف شارع الثبات بالطبقة السطحية ضمن الخطة الاستثمارية 2020/ 2021 كما تم شن حملات اشغالات وكلبشات صباحية ومسائية لتطبيق قرار غلق المحلات، فضلا عن حملات نظافة ورفع مخلفات في جامعة الدول وسوريا ولبنان وشهاب ودمشق وجزيرة العرب وانس بن مالك وشارع النيل ومربع ابراهيم البعثى.