شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: منح العاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حوافز مادية مرتبطة بالأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم توفير العديد من المميزات للمعلمين والإداريين الذين سيتم اختيارهم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية منها حصولهم على حوافز معنوية ومادية مرتبطة بجودة الأداء، والتدريب التقني عالي الجودة علي أيدي خبراء، ذلك بالإضافة إلى توفير بيئة عمل متميزة لهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدراس التكنولوجيا التطبيقية من 10 يناير وحتى 30 يناير 2021.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، على إيمان الدولة الشديد بأهمية تطوير العملية التعليمية بمصر، وذلك في إطار النهج الاستراتيجي للدولة لبناء الإنسان المصري من كافة الجوانب، وعليه فإن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها؛ لرفع جودة التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل وأحدث النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي.

وأوضحت الوزارة، أن خطة إصلاح التعليم الفنى" نحو تعليم فنى جديد فى مصر"، تستهدف الوصول بعدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بحلول ،2022، 2023، إلى 40 مدرسة و100 بحلول 2030.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إطلاق مبادرة إنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى سبتمبر عام 2018 ، كنموذج جديد للتعليم الفنى المطور، موضحا أن النموذج يرتكز على الشراكة بين الحكومة متمثلة فى الوزارة والقطاع الخاص واحد مؤسسات ضمان الجودة، وتهدف هذه المدارس للاعتماد الدولى للمدرسة وبرامجها الدراسية.



وأضافت، أنه تم إنشاء 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية فى سبتمبر 2018، ثم تم إضافة 8 مدارس فى سبتمبر 2019، كما تم إضافة 5 مدارس فى سبتمبر 2020، ليصبح الإجمالي 16 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، وهناك خطة لزيادة عدد المدارس للتكنولوجيا التطبيقية بشكل مستمر.