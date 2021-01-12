شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلزم الدستور مجلس النواب ببث مباشر لجلساته؟ .. فقية دستورى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق أعمال الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب بدور انعقاده الأول، اليوم، الثلاثاء، وذلك بناء على دعوة رئيس الجمهورية له للانعقاد، والمقرر أن تترأس الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى الجلسة الافتتاحية بصفتها أكبر الأعضاء سنا.

ومع بداية كل دور انعقاد يتجدد الحديث حول ما إذا كانت ستعود جلسات البرلمان للبث على الهواء من عدمه، وهو ما يثير التساؤلات حول ذلك مجددا مع بداية فصل تشريعى جديد.

ويقول الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، فى ذلك الصدد، إن المادة "120 " من الدستور تنص على أن "جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية".

ولفت الفقيه الدستوري إلى أن ذلك لا يعنى الإلزام ببث الجلسات مباشرة بشكل عام، خاصة وأن المادة المنصوص عليها بالدستور لم توضح شكل العلنية والتى تتنوع بين الكثير منها حضور الصحفيين أو تسجيل الجلسات أو من خلال متحدث رسمى وغيرها من الأشكال غير المنصوص عليها جملة وبالتالى هذا أمر متروك للمجلس يقرره حسبما يشاء.

وشدد أنه بالبناء على ذلك لا يوجد إلزام دستورى ببثها مباشرة ومن ثم عدم إذاعتها على الهواء كما قام مجلس النواب فى سابقة برلمانية له، كان أمر جائز دستوريا ولا يوجد ما يمنع ما قام به أو التوجه له مجددا مع برلمان 2021 .