شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة بداية من الأربعاء ورياح مثيرة للرمال والأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تقل الشبورة خلال الأيام المقبلة وتنتهى تدريجيا وتنتهى فرص تكون الضباب .

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يومى الأربعاء والخميس فرص أمطار خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحرى .

وكشف شاهين، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من يوم الأربعاء انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، فضلا هو نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد .

وأوضح أن فرص الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وخفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.