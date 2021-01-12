شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للأتربة وأمطار وانخفاض درجات الحرارة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، وتشهد فيها البلاد شبورة مائية صباحاً ورياح مثيرة للرمال والأتربة، وأمطار على بعض المناطق وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة الخميس .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على كافة الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية الغربية، والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بارد على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «26- 17»، الإسكندرية «25– 17»، قنا «29- 14»، الأقصر «30– 13»، أسوان «30 – 12» .

أما غداً الأربعاء فيسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافيء على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة شمال الوجه البحري ( 30 % ) وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية ( 50 % ) يصاحبها نشاط للرياح .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«24 – 13»، الوجه البحرى «24 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «26 – 13»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «28 – 16»، شمال الصعيد «27 – 10»، جنوب الصعيد «29 – 11» درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء بعد غدً الخميس أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ( 40 % ) وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ( 60 % ) .

والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية وشمال وجنوب الصعيد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«19 – 12»، الوجه البحرى «19 – 12»، السواحل الشمالية الغربية «19 – 12»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20 – 13»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «23 – 16»، شمال الصعيد «21 – 09»، جنوب الصعيد «24 – 10» درجة مئوية .