شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن تطوير المجمعات الاستهلاكية خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال عام 2021 سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية مع توفير كل السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وتنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروع ربط منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة بمخازن الجملة والتجزئة إلكترونيا، بهدف ضبط منظومة المنتجات وكذلك منع التلاعب، إضافة إلى سهولة جرد المخازن ومعرفة الأرصدة فى كل المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وكذلك السلع التى بها نقص، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد من السلع خاصة الأساسية.

وتقوم الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتنفيذ مشروع ربط المجمعات الاستهلاكية فى العديد من الشركات التابعة بهدف حصر نواقص السلع ومعرفة احتياجات كل فرع مما سيؤدى إلى تمكن الوزارة من التعاقد على شراء المنتجات والسلع الغذائية وفقا لاحتياجات كل منطقة، وكذلك معرفة السلع التى يزداد الإقبال على شرائها من قبل المواطنين كما يعمل المشروع على تخصيص باركود لكل منتج الأمر الذى يسهل فى حصر أرصدة المجمعات الاستهلاكية بسهولة ويسر وكذلك يحد من التلاعب فى المنتجات.