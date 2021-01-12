شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتم عمليات تفويج للسيارات بالطرق السريعة أثناء الشبورة منعا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضرب الشبورة الكثيفة بشكل يومى، عدد من الطرق السريعة، وتسبب انعدام الرؤية أعلى الطريق، مما يدفع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، للقيام بغلق الطرق حرصا على سلامتهم لمنع وقوع الحوادث ويقوم رجال المرور بأعمال تفويج ببعض المحاور منها طريق إسكندرية الصحراوى، عن طريق تجميع عدد من السيارات مع خفض السرعة وتسبقهم سيارة فنار تابعة للإدارة، لحين توصيلهم إلى نهاية الطريق، واستكمال الرحلة حتى الوصول إلى الأماكن التى يقصدونها أعلى الطريق.

وتكون طريقة التفويج التى تستخدمها الإدارة العامة للمرور يقومون بتجميع السيارات بجميع الطرق وتقوم سيارتان عليهما فنار بإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم ويقوم رجال المرور بتهدئة السيارات، لعدم وقوع حوادث، وتتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية، كما تقوم كاميرات الغرفة بمراقبة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات وسيتم الانتقال إليها بشكل سريع.

وكانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، خلال الأيام الماضية، بالطرق السريعة، وتغلق الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، عدد من الطرق، وتهيب بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.