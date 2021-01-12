شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة للحصول على تعويضات نزع الملكية لتوسعة الطريق الدائرى..اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت محافظة القاهرة المواطنين أصحاب العقارات المقرر نزع ملكيتها بسبب أعمال توسعات الطريق الدائرى، سرعة تقديم أوراق المطلوبة للحصول على التعويضات، حيث طالب حى البساتين برئاسة اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين جنوب القاهرة، أصحاب العقارات بتقديم أوراق "بطاقة الرقم القومى، وشهادة الميلاد، وعقد الإيجار أو عقد التمليك، إيصال مياه أو كهرباء أو غاز.

وبدأت محافظة القاهرة إزالة المنشآت المتعارضة مع مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائرى، حيث يتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال إزالة تعارضات أعمال توسعة الطريق الدائرى بأحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة التى تتم بالتنسيق مع وزارة النقل.

وتشمل أعمال تطوير الطريق الدائرى فى قطاعات التطوير المختلفة، رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهاباً وإياباً، لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلاً عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائري، وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار، وخاصة الأنفاق بطول الطريق، حيث يتضمن المشروع توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، واستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلي حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي، بطول 5 كم.