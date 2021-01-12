شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح موقف من لم يحصل على الرقم السرى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم القنى، أنه بالنسبة للطلاب الذين لم يحصلوا على الإيميل والرقم السرى من المدرسة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان يمكنهم الدخول على موقع " (https://office365.emis.gov.eg/)، واختيار (حساب الطالب)، ثم إدخال الرقم القومى وكود الطالب ثم يتم الضغط على إحدى الايقونات فيظهر له الإيميل والرقم السرى، عليك حفظهما للتسجيل فى موقع الاستمارة لاستكمال تسجيل باقى البيانات ومراجعتها وإضافة الصورة الشخصية ثم طباعة الاستمارة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الطلاب بأن صورهم الشخصية لابد أن تكون واضحة مقاس 4 * 6 تظهر كامل الوجه، ويفضل أن تكون بخلفية بيضاء مع العلم بأن الصورة المرفقة ستكون على جميع الشهادات والوثائق الرسمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، موضحة أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأشارت أنه في حالة وجود أى أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوى الإلكترونى.

جدير بالذكر أن التسجيل الإلكترونى بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكترونى الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكترونى الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومى - خاص -منازل).