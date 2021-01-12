​​برلماني: برنامجي يستهدف تعزيز العلاقة التكاملية بين السياسة والاقتصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المهندس أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، عن حزب "حماة وطن" إن برنامج عمله داخل المجلس يستهدف تحقيق معادلة تتكون من عنصرين رئيسيين، وهما العمل بشكل مستمر على تلبية طموحات المواطن، من خلال تحقيق أعلى معدلات النمو للاقتصاد القومي، عن طريق تعزيز العلاقة التكاملية بين السياسة والاقتصاد.

وأضاف شلبي في بيان أصدره، اليوم الاثنين، أن برنامجه يعتمد على عدة محاور أهمها المحور التشريعي والرقابي، والذي يستند إلى 3 آليات رئيسية، الأولى هي العمل بشكل مستمر، على قياس الأثر التشريعي للقوانين القائمة، والتي تم إقرارها والعمل بها، والثانية يختص بوضع أطر تشريعية وقوانين لممارسات اقتصادية قائمة بالفعل لتقنين هذه الممارسات بشكل أفضل.

وشدد شلبي، على أن المحور الخدمي في برنامجه، يعتمد على منظومة التواصل، والتي تستهدف توصيل الخدمات وتلقي الشكاوى، والاستفسارات من خلال اليات عمل محترفة، من خلال وجود أنظمة واضحة لدي فريق العمل يتحقق من خلالها سهولة التواصل.



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