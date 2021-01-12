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"أولياء أمور مصر" يطلق هاشتاج "شجع فراعنة اليد من بيتك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، قبل ساعات من انطلاق بطولة العالم لكرة اليد، إطلاق هاشتاج #شجع_فراعنة_اليد_من_بيتك.

وناشدت مؤسسة الائتلاف بمشاهدة المباريات في المنازل بدلًا من المقاهي خشية الإصابة بعدوى التي تزداد في الأماكن المزدحمة، وتابعت أنه يمكن للأمهات خلق جو مبهج لمشاهدة المباريات وتشجيع أولادهن لمتابعتها، خصوصًا أنها جاءت في الإجازة نصف العام

ودعا الائتلاف بمشاركة صور الأبناء أثناء التشجيع تحت "هاشتاج #شجع_فراعنة_اليد_من_بيتك"، حتى تظهر للعالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبات السويد والتشيك وتشيلي، ويستهل مشواره في بطولة العالم بمواجهة تشيلي في السابعة من مساء 13 يناير على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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