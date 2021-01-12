شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد محطتي مياه الشرب بصيدا والقيراطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ومسؤولو الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولو الشركات المنفذه للأعمال محطة مياه الشرب بصيدا والقيراطين بنطاق مركز ومدينة أوسيم ومحطة مياه الشرب بمدينة منشأة القناطر، لمتابعة الأعمال الجارية ونسب التنفيذ وإزالة أي معوقات تعترض المشروع بناء على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.

ووجه نائب المحافظ مسؤولي الجهات المعنية بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في الموعد المحدد لتحقيق الاستفاده منها للمواطنين.

كما تفقد مشروع الرصف والتطوير بطريق جزاية بطول ٥٠٠ متر لايجاد السيولة المرورية بنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر.

ومن ناحية أخرى تم تفقد المركز التكنولوجي بمنشأه القناطر لمتابعه أنتظام وسير العمل في أستقبال طلبات التصالح في مخلفات البناء

ووجه نائب المحافظ بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح.