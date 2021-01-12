شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 10 محلات ومطاعم وورش غير ملتزمة بمواعيد الغلق في البدرشين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت محافظة الجيزة، حملة إشغالات مكبرة بمركز البدرشين بدءا من شارع النيل السعيد ومرورآ بطريق مصر اسيوط وقريه المرازيق مرورا بشارع عمرو بن العاص.
وأسفرت الحملة عن ضبط محل دوات منزلية تجاوز مواعيد الغلق وتشميع مطعم يعمل دون تراخيص، وغلق محل زجاج متجاوزه لميعاد الغلق وتشميع عدد ورشتان ميكانيكي مخلفتان وتشميع محل موبيلات متجاوزه لميعاد الغلق وغلق 4 ورشه كاوتش وورشه شحن بطاريات متجاوز لميعاد الغلق وضبط عدد 2 توكتوك للسير عكس الاتجاه ورفع 150 حاله اشغال وازاله عدد 4 يافطه اعلان تعوق الطريقةو تم ايداع مضبوطات بمخازن اشغالات المدينه لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بناء علي توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
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