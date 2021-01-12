شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة القاهرة: نستعد بـ251 كمبيوتر و3000 تابلت لخدمة الطلاب بالتعليم عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية تواصل التجهيزات لرفع قدرة المعامل الخاصة بأجهزة الكمبيوتر ، وذلك فى سبيل خدمة منظومة التعليم عن بعد أو اجراء الامتحانات الالكترونية ، موضحا أن الكلية بها معامل تضم 251 جهازا سيتم تسخيرهم لخدمة الطلاب ومتابعة المحاضرات والامتحانات.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن الكلية لديها 3000 جهاز تابلت ، سيتم أيضا استخدامها فى منظومة التعليم بالكلية مع تطبيق كافة إجراءات الوقاية داخل القاعات وذلك بهدف تمكين الطلاب غير القادرين على الدخول لمنصة الجامعة التعليمية بلاك بورد لمتابعة المحاضرات او حضور الامتحانات عند اتمامها بنظام الأون لاين.

كان الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أعلن عن فتح باب الالتماس والتظلم على نتائج امتحانات الميد تيرم بالكلية أون لاين من خلال موقع الكلية، موضحًا أنه سيتم فتح الباب، وذلك بعد سداد رسوم الالتماس.

وأوضح الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن قيمة رسوم الالتماس على نتائج امتحانات الميد تيرم تقدر بحوالى 20 جنيها، يتم دفعها إلكترونيا من خلال الكود الخاص بالكلية على أن يقوم الطالب صاحب الالتماس برفع صورة الإيصال إلكترونيا على الموقع، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب الالتماس لمدة أسبوع بعدها يتم حصر الطلاب وإعادة تصحيح الإجابات ومنح كل طالب حقه وإعلان النتائج مباشرة.