شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تدخين الشيشة ينقل عدوى كورونا بين المواطنين "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن تدخين الشيشة يمكن أن يزيد من احتمال الإصابة بفيروس كورونا، وقالت: لا تدخن الشيشة أو تتبادل تدخينها مع الآخرين أثناء جائحة كورونا والي الأبد .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن مشاركة مبسم الشيشة وخراطيمها يمكن ان تنقل العدوى بفيروس كورونا بين المواطنين .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف