شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: الرئيس السيسى يفكر دائما لصالح الوطن والشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، أن هناك معوقات واجهت عبور قناه السويس للبضاعة القادمة سواء التى تدخل من الشرق أم الغرب، وكانت تتخذ وقتا طويلا فى الانتظار.

وأضاف مميش، خلال لقاء له لبرنامج "المواجهة" عبر فضائية "إكستر نيوز" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فكر في إنشاء الأنفاق ووجهنا بتنفيذها وتمت بعد مجهود جبار.

ونوه مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، بأن تلك الأنفاق تمت تحت اشراف الهيئة الهندسية لقناة السويس.

وأشار مميش إلى أنه عملنا لكل نفق كوبرى بالقرب منه حتى تساعد على الحل اذا حدث أى أزمة، مؤكدا أنه كنا نفكر لصالح الوطن ولصالح الشعب.

كان الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، قال إن الموانئ المصرية تطبيق تكنولوجيا تقلل نسب التلوث وفق طبيعتها، وهناك مساحات معزولة للصب غير النظيف للحد من آثاره البيئية الخطرة.

وأضاف مميش أن مصر تعد قلب العالم، مشيرا إلى أنه لكى تصل إلى أوروبا وأمريكا لا بد من العبور عن طريق بورسعيد.