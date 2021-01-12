شكرا لقرائتكم خبر عن أمين نقابة الأطباء محذرا المواطنين: الذهاب للمستشفى فى حالات الضرورة القصوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة عبد الحى أمين عام نقابة الأطباء، إن التواجد بالمستشفيات حاليا يعمل على احتمال زيادة نسب الإصابة بفيروس كورونا، وأنه لابد على المواطن الذهاب إليها فقط في حالات الضرورة القصوى، مشيرا إلى أن نسبة العدوى بين الفرق الطبية أصبحت عالية ونسبة الإصابات عالية والشهداء بين الأطباء حاليا 300، وهذا الرقم هو الرقم المسجل.

وتابع أمين عام نقابة الأطباء، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمة الإعلامية ريهام إبراهيم، شهداء 2020 سيحصلون على مبلغ 5400 جنيه شهريا وشهداء 2021 سيحصلون على 6000 جنيه، ونرى أن هذا الأمر يعتبر جيدا ولكننا نأمل في تقديم كافة الدعم لأسر الشهداء.

على جانب آخر، كان الدكتور أسامة عبد الحى أمين عام نقابة الأطباء، قال إنه لا يوجد قرار رسمى بخصوص زيارة الأطباء لمتابعة مصابى كورونا بالعزل المنزلى ليتم تنفيذه حتى الآن، أما المؤكد فهو وجود لجان لمتابعة العزل المنزلى عبر التليفون، وتابع : "حريصون على تقديم أقصى رعاية لمرضانا اثناء العزل المنزلى لكن لا يوجد نظام صحى فى العالم يستطيع توفير أطباء لزيارة المرضى فى البيوت أثناء الوباء، ولكن هناك ما يسمى "العاملين الصحين" التابعين لطبيب الأسرة هم الذين يقومون بذلك وهذا غير متوفر لدينا الآن".