شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: لم نحصل على قرض خارجى لبناء قناة السويس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، إن الرئيس السيسي اعتمد على الشعب المصري، وبالفعل الإقبال كان كبيرا، وكان محدد مبلغ من 20 إلى 25 مليار جنيه، ووصلنا إلى 65 مليار، مشيرا إلى أن الشعب المصري أظهر ملحمة حب وطنية ولم نحصل على قرض خارجي.

وأضاف مميش خلال لقائه في برنامج المواجهة عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه عندما تحدثت مع الرئيس أكدت أن مدة التنفيذ ستكون 36 شهرا، لكنه قال لي إن يقلل المدة لسنة واحدة، وتم العمل على التنفيذ.

أكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، أنه بفضل المواطن المصري ووعيه الكبير تم حفر قناة السويس الجديدة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس السابق: "قمت بإعادة الرسومات والتنفيذ من أجل أن يتم المشروع خلال عام واحد فقط لأن الرسومات الموجودة كانت لتنفيذ خلال 3 سنوات".

وأشار مميش إلى أنه كان هناك عمال من شركات الكراكات أبدوا استعداداتهم للعمل معي والبدء في تنفيذ المشروع لكن جهة التمويل سيتولى الرئيس السيسي هذا الملف.