شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أبو زيد يحصل على دكتوراه الفلسفة في تأثير الإعلام الإلكتروني على الأمن القومي من أكاديمية ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الدكتور عمرو محمد أبو زيد على دكتوراه الفلسفة في الاستراتيجية والأمن القومي من أكاديمية ناصر العسكرية العليا بتقدير "امتياز مع مرتبة الشرف الأولى".

كان موضوع رسالة الدكتوراه "الاستراتيجية المقترحة لمواجهة تأثير الإعلام الإلكتروني على الأمن القومي المصري".

وعرض أبو زيد على لجنة المناقشة والحكم نموذجا تطبيقيا لمواجهة تأثير الإعلام الإلكتروني على الأمن القومي المصري على نحو يسمح بالمساهمة الإيجابية في توفير معلومات آنية عن تطور موقف الأزمة للجهات المعنية بالاستجابة لها.

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وتكونت لجنة المناقشة والحكم من اللواء دكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الأسبق، واللواء الدكتور نصر سالم مدير جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع الأسبق، والدكتور حسني صادق.