شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث وزارة الرى: تنظيم عملية الرى تعمل على الزيادة الإنتاجية للمحصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بنظام الرى الحديث خاصة أن مصر دولة شحيحه في مصادر المياه، مشيرا إلى أن نظام الرى الحديث يعود بالنفع الكبير على الفلاح من خلال زيادة المحصول، وخطة الدولة هو تحويل نظام الرى المعتاد إلى الرى الحديث في حوالى مليون فدان .

وتابع غانم خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمة الإعلامية ريهام إبراهيم،: التحول سيكون في مليون فدان من الأراضي الزراعية القديمة ويوجد تجارب عديدة نجحت في المحافظات والمواطنين أنفسهم شعروا بزيادة الإنتاجية، وكذلك الجودة والبعض في مناطق الرى الحديث يصدرون للخارج بسبب جودة منتجه.

وواصل غانم قائلا إن تنظيم عملية الرى تنعكس على جودة وزيادة الإنتاجية في المحصول وهذا الأمر يعود بالنفع على الفلاح .

من جانبه، قال المهندس محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن أول حافز يعود على الفلاحين توفير التمويلات لهم في تحويل أنظمة الرى المعتادة إلى نظام الرى الحديث، بالإضافة إلى تقليل استخدام الأسمدة وزيادة في انتاج المحصول، مؤكدا على أن هناك اهتمام وإقبال من الفلاحين للتحويل لأنظمة الرى الحديث.