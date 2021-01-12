شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مطعمين شهيرين بالجيزة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ حي الطالبية بالجيزة حملة على عددا من المحال، أسفرت عن غلق مطعمين شهيرين وقطع المرافق عنهما بشارع الأهرام بالطالبية، لمزاولة الأول المهنة بدون الحصول علي التراخيص اللازمة وعدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة وهي 50% فقط حفاظا على سلامة المواطنين، كما تم رفع اشغالات وتعديات محل للحلويات بشارع الأهرام، وتوجيه إنذار بعدم تكرار المخالفة لعدم الغلق، وذلك بمتابعة من أشرف تامر رئيس حي الطالبية وبتواجد من شرطة المرافق وجارى المتابعة .

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وفي ضوء المتابعات اليومية التي تنفذها المحافظة للتأكد من التزام المحال والمطاعم بالإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا و الالتزام بالطاقة الاستيعابية للمطاعم وعدم وجود اي ازدحامات أو تكدسات حفاظا على السلامة العامة.























