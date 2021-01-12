شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تضع 7 خطوات للتعامل مع حالات اشتباه الإصابة بكورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت جامعة حلوان إرشادات وخطوات التعامل والإحالة فى حالة ظهور حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الجامعة بمدينة بدر، وذلك للتعامل معهم وتقديم الارشادات الطبية وهى على النحو التالى:

1- فى حالة ظهور أى أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كارتفاع في درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق ، يمكن حينها التواصل مع أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب بالجامعة، وذلك من خلال الاتصال تليفونياً أو إرسال رساله واتس آب على أحد الرقمين الآتيين (الخدمة تعمل 24 ساعة يومياً):0114 5632478، 0106 5738847

2- يقوم الطبيب المنسق من خلال التليفون بتدوين التاريخ المرضي المفصل من المشتبه بإصابته.

3- سيطلب الطبيب التحاليل والفحوص الضرورية منه، والتي سيقوم المريض بإرسالها كذلك عن طريق تطبيق واتس آب.

4- يقوم الطبيب المنسق بعد اكتمال الفحوصات الأساسية المطلوبة بترتيب عرض الحالة على اللجنة العلمية المشكلة برئاسة عميد كلية طب حلوان وعضوية رؤساء الأقسام المعنية بالكلية.

5- تقوم اللجنة بمناظرة الفحوصات المعملية والاشاعات المعروضة، واتخاذ قرار بشأن احتياج المريض لدخول مستشفى العزل أو ملازمة العزل الذاتى المنزلى.

6- بالنسبة للحالات التى يقرر لها دخول المستشفى، يتولى المدير التنفيذى للمستشفيات بتنسيق الدخول بمستشفى العزل الجامعي طبقاً للأسرة المتاحة والأولويات الموضوعة للدخول من قِبَل اللجنة العلمية.

7- بالنسبة للحالات التي يقرر لها العزل المنزلى، يتم إحالتها للمتابعة التليفونية مع أحد أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المعنية لتقرير بروتوكول علاج العزل المنزلي المناسب للمريض وكذا تعليمات العزل الاحترازية، لضمان المتابعة المستمرة للمصاب حتى التعافى.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أعلن عن تحويل مستشفي بدر التابعة للجامعة إلى مستشفى عزل كامل للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، و قرار المجلس الأعلى الجامعات بتحويل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل.

ووجه رئيس جامعة حلوان الشكر لكافة الأطقم الطبية العاملة بالجامعة، والتى قدمت كل نفيس وغال من أجل الوطن وصحة مواطنيه، لما يقومون به من جهد وعمل وتضحيات من أجل حصار فيروس كورونا، وتأمين حياة المرضى والحفاظ على سلامتهم.