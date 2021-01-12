شكرا لقرائتكم خبر عن استبدل سيارتك القديمة بأخرى.. والفائدة 3% على 10 سنوات (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بفائدة 3% استبدل سيارتك القديمة بأخري جديدة وقسط علي 10 سنوات.. تعرف علي الخطوات التسجيل

كشفت وزارة التجارة والصناعة، انها لن تلتفت إلى أي طلبات احلال السيارات القديمة واستبدالها باخري جديدة تعمل بالغاز من خارج الموقع الرسمى، الذي حدده والوزارة www.gogreenmasr.com.

ووضعت الوزارة رقم 16733 لتلقى استفسارات المواطنين، يوميا، من الثامنة صباحًا حتى منتصف الليل للراغبين في استبدال سياراتهم القديمة، مؤكدى انها بدات بفحص الطلبات الخاصة بإحلال السيارات الملاكى والأجرة للعمل بالغاز الطبيعى، بالتعاون مع وزارة الداخلية، خلال يناير الحالى، أما السيارات الميكروباص فسيبدأ العمل عليها مطلع مايو المقبل.

ما هي تفاصيل المشروع؟

1- تستهدف وزارة الصناعة من خلال البرنامج استهداف إحلال 250 ألف سيارة.

‏2- الدفعة الأولي تستهدف بـ70 ألف سيارة منهم 55 الف أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص

3- المرحلة الأولى ستكون سيارات تجميع محلي، اما المرحلة الثانية يتم الاتفاق مع شركات عالمية للعمل في المشروع

4- رصدت وزارة الصناعة ‏ مليون سيارة ملاكي تم حصرها للدخول في عملية الإحلال.

ما هي ال‏خطوات إحلال السيارة القديمة؟

1- تخريد السيارة القديمة في الكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوي بعد استخراج شهادة بيانات للسيارة، بالإضافة إلى انه يشترك أيضا الحصول على شهادة تخريد السيارة.

2-الحصول الشيك مقابل تسليم السيارة القديمة، وهو يعتبر بمثابة المقدم الذي سيتم لشراء السيارة الجديدة.

3- تقديم طلب قرض بنكي من خلال إحدى البنوك التي تم تحديدها في برنامج المبادرة، محدد فيه موديل السيارة واسم الشركة التي سيتم التعاقد من خلالها.

4- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وصورة رخصة السيارة القديمة،فاتورة مرافق حديثة.

5- يتم توقيع عقود القرض بين مالك السيارة والبنك.

ما هي الشروط المطلوبة؟

1- يجب أن تكون رخصة السيارة سارية حتي تاريخ الطلب.

2- يشترك عدم وجود أي حظرعلي رخصة السيارة التي يرغب صاحبها في استبدالها.

ما قيمة القسط الشهري للسيارة الجديدة؟

سيدفعه المواطن السيارة القديمة كمقدم للسيارة الجديدة على أن يقوم البنك بتمويل باقي ثمن السيارة، على يسدد مالك السيارة أقساط بفائدة أقل من 3%، ولفترات سداد قد تصل حتى 10 سنوات.

ما هي نسبة الفائد؟

طبقًا للدراسة التي أعدتها وزارة الصناعة فان السيارات الجديدة للمواطن ستوفر للمواطن بنسبة 50% من مصروفات التشغيل، بسب استهلاك الغاز الطبيعي له في آلية عمل الوقود المزدوج، عن العمل بالبنزين وحده.