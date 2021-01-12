شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الديتول.. هاني الناظر يحذر من أنواع صابون لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، واستاذ الأمراض الجلدية عددا من النصائح حول كيفية الاستحمام في ظل تفشي كورونا.

وقال الناظر اليوم لمتابعيه على حسابه الخاص على «فيس بوك»: «من الأسئلة التي تصلني كطبيب أمراض جلدية هذه الأيام في ظل ظروف كورونا وخلال فصل الشتاء، ماهو عدد مرات الاستحمام المناسب ؟

ورد الناظر: «إذا كنت تعمل من المنزل أو لا تخرج بسبب ظروف كورونا فان العدد المناسب 3 مرات أسبوعيًا، اما اذا كنت تعمل وتخرج يوميا فتحتاج للاستحمام يوميا خاصة بعد الرجوع من الخارج».

وفيما يتعلق بنوع الصابون المناسب وهل نستخدم صابون مطهر مثل الكبريت أو الديتول أو الفينيك ؟قال «لا ينصح تماما باستخدام الصابون الذي يحتوي على مواد مطهرة لخطورته على الجلد كما انه يقتل انواع من الميكروبات المفيدة للجلد، بالإضافة إلى انه يعطي مناعة للميكروبات الممرضة ضد المضادات الحيوية.

ونبه إلى أن استخدام الصابون العاديه الأفضل، قائلا: انا شخصيا افضل صابون الجلسرين لأنه آمن ويناسب ايضا اصحاب البشرةالحساسة.

كما نصح الناظر بالماء الدافئ بدلا من البارد، وأن يتم غسل الشعر مرتين أو ثلاثة على الاكثر.

وفيما يتعلق بنظافة لاطفال وعدد مرات الاستحمام الموصى بها، قال الناظر :«يفضل الاستحمام يوميًا».