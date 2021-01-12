شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقدون سوق الأسماك والبازار الجديد بحي العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة السفير ناصر القحطانى الإثنين، سوق الأسماك الجديد وبازار بورسعيد الجديد بحي العرب، عقب الانتهاء من حفل تكريم المحافظ بجائزة أفضل محافظ عربي.

واستعرض محافظ بورسعيد الجهود المبذولة للارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية، والتى كان على رأسها إنشاء أسواق حضارية، بعد ما تم القضاء على الأسواق العشوائية ببورسعيد في إطار التنمية الشاملة بالمحافظة.

من جانبهم، أشاد وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالطفرة التنموية في الأسواق الحضارية على أرض بورسعيد، والتى تعبر عن رغبة القيادة السياسية في تحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.