شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: اجتماع «الرباعية» بالقاهرة أعاد القضية الفلسطينية للأجندة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الاجتماع الوزراي الرباعي الذي انعقد في مصر الاثنين، بخصوص القضية الفلسطينية على درجة عالية من الأهمية ويدعو للتفاؤل.

وأضاف عكاشة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، أن الاجتماع أعاد القضية الفلسطينية للواجهة والأجندة الدولية وهو ما أكد عليه سامح شكري وزير الخارجية في كلمته.

وتابع: «يوجد توافق كبير مع الرؤية المصرية ومن الواضح أن خطة السلام الأمريكية أصابها التخبط، وهو ما يؤكد أهمية اجتماع اليوم وما يليه من اجتماعات».

وأوضح أن مصر تعتبر «فلسطين» هي قضية العرب المركزية وتولي لها اهتماما خاصا، والاتفاق كان واضحا أن الاستيطان من شأنه أن يعطل أي فرصة للسلام ويضرب أفق السلام.