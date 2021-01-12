شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية اعتداء نجلها عليها بكفر الشيخ تناشد السيسي حمايتها من ابنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت دولت محمد، 70 عاما، ضحية اعتداء نجلها عليها بمحافظة كفر الشيخ، إن ابنها حاول الاستيلاء على شقتها وكان يستضيف كل ليلة أشخاصا مجهولين في ساعات متأخرة من الليل يبيتون في البيت حتى الصباح ثم يعودون كل ليلة، وعندما عارضت استضافتهم في المنزل، أغلق عليها الباب وضربها بشدة.

وأضافت السيدة السبعينية، خلال لقائها مع برنامج «تفاصيل» على قناة «المحور»، أن نجلها قام بتهديدها بأنه سيأخذ الشقة ويريد بيعها ليسكن في برج العرب بالإسكندرية، وتابعت: «عندما عارضته قام بضربي ووعدني بأنه سيقول عني كلام وحش وسيقوم بالحجر عليا»، مشيرة إلى أنه بعد فترة حصل على حكم بالتمكين بالشقة وقام بطردها مع الإهانة والضرب حتى كادت أن أموت من شدة الضرب، إلى أن جاء الناس ونجدوني منه وقامت الشرطة بالقبض عليه وحبسه«.

واختتمت: «أناشد الرئيس السيسي، بقوله مش عاوزه غير بيتي، وإنه ميقعدش جنبي ويهددني، وأنا بخاف منه والناس كلها بتخاف منه، كل اللي طالباه أعيش في أمان، المفروض ابني يكون سندي في الدنيا، وأتحامى فيه وأقعد في نوره، لكنه مراري في الدنيا، هقعد في الشارع ومش هقعد معاه في مكان واحد، أخاف ليقتلني، وبقول احموني من الشيطان ده مش ابني، وأنا مليش حد غير ربنا والرئيس السيسي».