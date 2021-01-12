شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت حملة لمتابعة غلق المحلات بمدينة دسوق في المواعيد المحدده والتفتيش على الكمامات عن تحرير 15 محضر تصالح مساء الإثنين، تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق.

كما تم تنفيذ حملة رقابية بحضور كلا من نواب رئيس المدينة، المحاسب السيد عبدالستار، المحاسب أحمد سلطان ،النقيب عبدالله مخلوف والقوة المرافقة، وجابر داود رئيس قسم الإشغالات والغلق الإدارى وقوة من قسم شرطة دسوق وفريق العمل من لجنة تنفيذ القرارات والمتابعة الميدانية وأسفرت الحملة عن 15 محضرا.