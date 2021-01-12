شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعفان: «مفيش تعيينات في الحكومة من 4 سنين.. والخليج يطلب عمالة مصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة لا تمتلك قاعدة بيانات، وتستعين بالقواعد الموجودة في جهات معينة مثل التأمينات، مضيفا أن وزارة الاتصالات تساعدنا في ذلك، فالعمالة المؤمن عليها، نأخذ بيانتها من هيئة التأمينات.

وأضاف سعفان، خلال برنامج «حديث القاهرة» على «القاهرة والناس»: «أي شخص يعمل ويشعر أن صاحب العمل لا يؤمن عليه، إذا جاء لمكتب العمل، سيكون هناك إجراء، ليس من خلال محضر، ولكن نتواصل مع صاحب المنشأة، ليتم التأمين على الموظف».

وتابع: «مشكلة صاحب العمل التثبيت بعد عام، فأتحنا له أكثر من عام، ولكن إذا أراد صاحب العمل أن ينهى عمل الموظف، عليه أن يعوض هذا الموظف».

وأردف: «هناك وظائف تخصصية تصل فيها الأجور إلى 7 و10 آلاف جنيه بخبرات معينة، ولكن العمالة الفنية التي يتم تعيينها، يكون لها أجر أقل، وحاولنا مع أصحاب الأعمال، أن يكون هناك توحيد البداية في الأجر، فكان هناك مشكلة أن البعض يتخيل أن التأمين في الوظائف الحكومية، فالحكومة لا تقوم بأى تعيينات منذ 4 سنوات».

واستطرد: «كثير من الشباب يريدون العمل، ونقابلهم يوميا، ونقوم بالتواصل مع هيئات للتدريب، وبعض أصحاب العمل لا يهيئون أجواء مناسبة للعمالة، ويدعون أنهم لا يجدون عمالة».

وعن الاقتصاد غير الرسمى، قال سعفان إن أحد أهم وظائف منصة سوق العمل بحث أزمة الاقتصاد غير الرسمى، فهناك شريحة من هؤلاء يبحثون عن الأرباح فقط، وشريحة أخرى لأشخاص يجدون صعوبة في العمل الرسمى، فيدخل فيما يسمى الاقتصاد غير الرسمى، وهناك فرق كبير بين الشريحتين.

وعن الشكاوى التي تتلقاها الوزارة، قال سعفان إنها متعددة، ومن أظرفها، أن البعض ممن يحصلون على منحة دون أن يقدموا عليها، وهناك شكاوى ضد الوزير نفسه ولكن «ماعنديش حاجة تستخبى».

وأكد سعفان: «لدى يقين، أنه لا يجوز الحصر، بأى طريقة إلا من أرض الواقع، فتواصلنا مع بعض الصيادين وطلبنا بيانتهم كاملة، ليس الاسم فقط، ولكن كافة التفاصيل العائلية، لبناء قاعدة بيانات سليمة، ونقابة عمال الزراعة ليست لديها بيانات كاملة».

واختتم سعفان، سيكون هناك «تطبيق»، لتسجيل قاعدة بيانات للعاملين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية، لمساعدة الموظفين بالخارج، ولدينا في كل دول الخليج، مكاتب تمثيل، وحتى في أوروبا، ولدينا من 10 إلى 12 مليون عمالة خارج مصر، والرقم الأدق في وزارة الداخلية، والعمالة المصرية مازالت تُطلب في الخليج.