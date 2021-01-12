شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الحرس الوطنى الأمريكى: نشر 15 ألف عنصر أمن لتأمين حفل تنصيب بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس جهاز الحرس الوطني الأمريكي، على نشر 15 ألف عنصر للتأكد من تأمين حفل تنصيب بايدن وانتقال سلمي للسلطة، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نقلاً عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية لم تذكر اسمه، أن البنتاجون يعتزم نشر 10 آلاف جندي من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن بحلول يوم السبت المقبل.

وأضافت الشبكة أن القوات التي تم تخصيصها بالفعل لحفل التنصيب بدأت بالوصول.